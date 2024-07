Pferde-Reha in Schönberg bei Thalfang Reha und Fitness fürs Pferd

Eine schmale Straße führt in das kleine Hunsrückdorf, vorbei an einer malerischen Birkenallee. Idylle pur - gleich am Dorfeingang fällt das Anwesen Rosenhof auf: Eine Ranch für Rehabilitation mit Aquatrainer und Solekammer, aber nicht für Menschen, sondern für Pferde. Hier kommen die edlen Vierbeiner wieder auf die Beine.