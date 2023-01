Der frühere Fußballmanager Reiner Calmund (74) wird mit dem Kaiser-Augustus-Orden der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) ausgezeichnet. Anlässlich dieser Auszeichnung trug sich Calmund am Nachmittag ins Golden Buch der Stadt ein. Der Preis ist mit 5555,55 Euro dotiert, die sozialen Zwecken zugute kommen. Mit seinem Eintrag ins Goldene Buch unterstrich Calmund die Wichtigkeit von Investitionen in die Jugend und appellierte zugleich an jeden, sich im Rahmen der persönlichen Möglichkeiten sozial zu engagieren. „Investitionen in Kinder und Jugend sind gut – denn sie kommen den Menschen und unserem Land zugute", schrieb Calmund.