Als Reisegruppe Ehrenfeld sind Maja Lührsen und Theo Vagedes per Fahrrad in Südamerika unterwegs gewesen und verarbeiten ihre Erlebnisse am Samstagabend im großen Saal der Trierer Tufa auf humoristische Weise. Projektionen und Musik bringen schöne Effekte im neuen Genre des "Tour-Kabarett" (TV-Foto: Dirk Tenbrock)