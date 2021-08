Rockhymnen der 70er und 80er Jahre spielten "Rock´s Finest" vor 750 Besuchern in den Moselauen in Bernkastel-Kues. Mit "Sladge Hammer" von Peter Gabriel oder "Afrika" von Toto begeisterten sie das Publikum von der ersten Minute an. Spielfreudig, temperamentvoll und hohe musikalisch Qualität haben dazu beigetragen. Die Sommerbühne findet zum zehnten Mal statt.