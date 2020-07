Von Montag bis Mittwoch ist die ehemalige Eisenbahnbrücke der Nims-Sauertalbahn zwischen Niederweis und Irrel zurückgebaut worden. Entstanden in den Jahren 19651/52 sorgte sie für die Verbindung von Bitburg bis ins Sauertal. Mit einem über 700 Tonnen schweren Kran wurde die in drei Teile zerlegte Brücke abgehoben. Jetzt wird das Eisen in kleinere Teile zerlegt und in ein Hüttenwerk zum Einschmelzen gebracht. Die Eisenbahnbrücke ist damit Geschichte.