Rückblende 2022 Deutscher Preis für politische Fotografie und Karikatur – Das sind die Gewinner

Lobende Erwähnungen

Katalog-Titel und Werbemittel

Lars Berg

Yahidne (Ukraine), 25.10.2022

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einem Keller, in dem russische Soldaten Be-wohner des Dorfes gefangen gehalten hatten, auf der Wand mit Kohle geschriebene Namen der hier Verstorbenen. Steinmeier will sich selbst ein Bild von der Zerstörung durch den russischen Angriffskrieg machen.