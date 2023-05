Freizeit "Ruwertaler Frühling" wieder Publikumsmagnet

Sonniges Wetter läutet „Ruwertaler Frühling“ mit langer Weinmeile ein. Versank der „Ruwertaler Frühling“ im vergangenen Jahr im Regen, so hatte der Wettergott dieses Jahr ein Einsehen und schenkte Veranstalter Ruwer Riesling e.V. und den vielen Besuchern bestes Frühlingswetter. Hoch oben in den Weinbergen zwischen Mertesdorf und Kasel konnte an elf Weinständen in lockerer Atmosphäre und einem fantastischen Panoramablick ins Tal der ein oder andere Wein sowie kulinarische Leckereien verkostet werden. Der "Ruwertaler Frühling" mit langer Weinmeile ist eine jahrzehntealte Tradition und findet stets am Pfingstsonntag statt.