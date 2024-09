Chronik in Fotos Ryanair: Die Geschichte der Billigfluggesellschaft

Damals war Ryanair noch keine Billigfluggesellschaft im heutigen Sinne. An Bord gab es sogar gratis Verpflegung. Mit der Zeit wuchs Ryanair`s Flotte immer weiter an und die Airline baute ihr Streckennetz aus. In den ersten Jahren häuft Ryanair Verluste an, woraufhin die Gründerfamilie noch einmal viel Geld investieren muss. Es folgte eine Umstrukturierung angelehnt an das Konzept der US-Airline Southwest. Die Ticketpreise wurden gesenkt, eine Einheitsflotte geschaffen und die Gratis-Verpflegung gestrichen.