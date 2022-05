Bei feinstem Frühlingswetter und leichter Brise sind am Muttertag viele Familien und Ausflügler aufs Ländchen am Saarburger Saarufer zum Kreativmarkt gekommen. Eine große Auswahl an Speisen und Getränken sowie reichlich Sitzgelegenheiten mit Blick auf Pfarrkirche, Weinberge und Saar luden zum verweilen ein. An den Marktständen waren Kunsthandwerk aus Holz und Stoff, Modeschmuck, Süßigkeiten, Käse, Spirituosen oder Lakritz im Angebot.