Bildergalerie Saar-Riesling-Sommer: Auftakt mit Koch Johann Lafer

Kulinarisch-Vinophiler Auftakt. Zum feierlichen Auftakt des Saarrieslingsommers hat Koch-Legende Johann Lafer für knapp 200 Gäste in der Villa Keller ein exzellentes vier-Gang-Menu, zusammen mit der Brigade der Villa Keller, gekocht. Hochklassige Kulinarik von Schinken/Melone, Zander/Riesling, Rehrücken/Polenta und einem Magischen Pfirsich-Dessert verband sich aufs Schönste mit gut einem Dutzend Weine, der an diesem größten Wein-Event an der Saar beteiligten Top-Winzer. Bis Sonntagabend kann noch probiert werden. (www.saarrieslingsommer.de) (Foto: Dirk Tenbrock)