Fotostrecke Eindrücke vom Saar-Riesling-Sommer

Die Saar zeigt ihre Stärken. Beim Saarrieslingsommer herrschte am Wochenende bei bestem Wein-Wetter großer Andrang von tausenden Gästen aus der Region und von weit her. An 15 Stationen konnten Weine von 50 Weingütern verkostet werden. Zufriedene Winzer und Kunden aus aller Welt bestätigten den Boom der Saar als das wahrscheinlich renommierteste Riesling-Anbaugebiet der Welt. (Foto: Dirk Tenbrock)