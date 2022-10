Satiricon Theater: Lachen bis zum Umfallen bei der “ Mordsbeerdigung“ Kurz bevor die triste Jahreszeit mit Nebel und grauem Himmel beginnt, zeigt das Satiricon Theater Trier unter der Regie von Sandra Karl tiefsten schwarzen Humor. Mit der Komödie „Eine Mordsbeerdigung“ ist es der Gruppe gelungen, in der bis auf den letzten Platz ausverkauften Premiere im kleinen Saal der Tufa die Tragik des Ablebens gekonnt mit jeder Menge Komik zu verbinden. Die Darsteller brillierten in ihren Rollen, hatten die Lacher auf ihrer Seite. Im Mittelpunkt der Handlung stehen drei ungleiche Schwestern, die bei der Beerdigung ihres Vaters beschließen, ihre Mutter umzubringen. Doch dann läuft vieles schief: Zunächst liegt die falsche Leiche im Sarg. Dann glaubt der autovernarrte Pfarrer, einen Herzinfarkt zu erleiden oder vielleicht einen Impfschaden. Mit einer Überdosis Drogen fällt er in einen Tiefschlaf. Eine vierte Schwester, von deren Existenz niemand aus der Familie eine Ahnung hatte, taucht plötzlich auf.

Den Akteuren gelang es, der Komödie von Stefan Altherr viele eigene Akzente zu setzen. Sandra Karl bedankte sich bei Publikum für das zahlreiche Erscheinen. Die Proben wären aufgrund von Krankheitsfällen nicht immer einfach gewesen. Die Gäste waren dem Anlass entsprechend größtenteils in passender Kleidung erschienen und honorierten das unterhaltsame Stück mit lang anhaltendem Applaus. Am Schluss gab es noch, so wie bei einer richtigen Beerdigung, Streuselkuchen vom Blech für alle.

