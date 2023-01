Schlangenfund in Konz-Niedermennig 14 illegal entsorgte Schlangen (Königspythons) wurden neben dem Altkleidercontainer am Sportplatz in Niedermennig gefunden. Die Tiere wurden vermutlich am Samstagabend (28.01.) ausgesetzt und sind erfroren. Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saarburg (Tel. 06581/91550) entgegen.