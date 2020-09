Schlosstag auf Schloss Malberg

Während am gestrigen Tag des offenen Denkmals zahlreiche Sehenswürdigkeiten nur digital zu besichtigen waren, kamen viele Besucher zum Schlosstag nach Malberg. Die konnten sich wegen der Corona-Auflagen ohne offizielle Führungen in aller Ruhe die Innenräume des Barockjuwels ansehen. Am Eisernen Garten trafen sich Interessierte und ließen sich von Gärtnerin Christiane Wagner die Besonderheiten erklären. Auftritte einer Tanzgruppe, die Ausstellung „Da oben, da unten“ der Künstlerin Mimi van Binsbergen sowie Kaffee und Kuchen im Café Alberti rundeten das Angebot ab.