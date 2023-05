Schülerinnen und Schüler lernen Französich auf besondere Art Wenn der Sitzungssaal im Gerolsteiner Rathaus zum Hörsaal für französische Geschichte wird

Sitzungssaal Rathaus Gerolstein wird zum Hörsaal für Geschichte: Der burgundische Historiker Philippe Ménager mit Fachgebiet Ingenieurwesen (Autor von „Eiffel, un génie de fer“) begleitet eine Veranstaltung im Sitzungssaal des Rathauses für Jugendliche aus dem Vulkaneifelkreis (links). Initiatorin Evi Linnerth (Mitte) bei der Begrüßung der SchülerInnen. Der Leiter Hauses Burgund in Mainz, Laurant Vieille (rechts), bietet die Vermittlung von Praktikas in der Region Bourgogne-Franche-Comte an. Seine Unterstützung bezieht sich auch auf Hilfe bei Fertigstellung von Bewerbungen, Unterstützung bei der Suche nach Plätzen in der Partnerregion und Infos zu Stipendien und zur Wohnungssuche für die Interessenten.