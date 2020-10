Schwertransport mit Transformator: 526 Tonnen auf dem Weg von Gerolstein nach Rommersheim

In der Nacht von Freitag auf Samstag rollte ein außergewöhnlich großer Schwertransport vom Bahnhof Gerolstein zu einem Umspannwerk in Rommersheim bei Prüm, dass derzeit gebaut und im Frühjahr 2021 in Betrieb genommen wird. Mit einem Gesamtgewicht von 526 Tonnen startete der Transport am Güterbahnhof und musste als erstes die drei innerstädtischen Kreisverkehre in der Sarresdorfer Straße passieren. Der Tross war 83 Meter lang, 4,65 Meter breit und 5,90 Meter hoch. Zu hoch für die Brücke in Lissingen. Deshalb musste der Transportaufleger vorher aufwendig auf eine niedrigere Höhe umgebaut werden. Am Samstagmorgen erreichte der Schwertransport sein Ziel in Rommersheim. Ein weiterer Transport mit einem ebenso schweren Transformator erfolgt in der Nacht vom 4. auf den 5. November.