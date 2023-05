Fotos Schwertransport über den Hafen Trier: Aus der EIfel bis nach Israel

Spektakuläre Verladung mit zwei Kränen: Am Mittwochmorgen wurde am Kai des Trierer Hafens ein in der Nacht zuvor eingetroffener Schwertransport auf ein Binnenschiff verladen. Im Auftrag eines Anlagenbauers aus dem Westerwald wurde beim Unternehmen Christen & Laudon in Staffelstein (Eifelkreis Bitburg-Prüm) in achtmonatiger Arbeit ein Abluftwäscher für eine Düngemittelfabrik in Israel hergestellt. Die 15 Tonnen wiegende Holzverpackung mit den Maßen 15m x 4,5m x 4,5 m wurde samt Inhalt von zwei Kränen in den Laderaum eines Binnenschiffes verladen. Der niederländische Schiffer trat unmittelbar nach der Verladung die Fahrt in den Nahen Osten an.