Fotos Sechs Tipps gegen den Winterblues

Draußen ist es kalt, der Regen schlägt gegen das Fenster, der Wind weht ums Haus. Bei so einem Wetter gibt es häufig nichts besseres zu tun, als sich eine Decke zu nehmen und sich damit auf dem Sofa einzukuscheln. Jana Schaffrath empfiehlt dazu noch ein gutes Buch. Denn Lesen tut der Psyche gut, fanden Wissenschaftler der University of Sussex heraus. Wer ein Buch liest, kann seinen Stresspegel um bis zu 68 Prozent reduzieren. Wahrscheinlich sorgt dieser Effekt auf dafür, dass die Mehrheit der Befragten in der Studie angaben, dass sie beim Lesen am besten entspannen können.

Abgesehen davon gibt es auch thematische Bücher, die bei Stimmungstiefs helfen: Seien es Ratgeber, die genau in solchen Situationen wichtige Tipps bereithalten, oder Romane, die einen in andere Welten entführen und so für ein paar Minuten vom tristen Winterwetter ablenken.