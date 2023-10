Fotos Sieben Straßenbrücken in der Region Trier

1. Hochmoselbrücke (Zeltlingen-Rachtig)

Mit einer Gesamtlänge von 1702,2 Metern führt die Hochmoselbrücke in Zeltingen-Rachtig die Liste der längsten Straßenbrücken in der Region an. Zudem ist sie die zweithöchste Brücke in ganz Deutschland. Erstmals für den Straßenverkehr freigegeben wurde sie am 21. November 2019. Wenige Tage zuvor – am 16. November – kamen bis zu 10.000 Besucher zu einem Bürgerfest auf der Brücke. Fahrer können mit dieser Stahlbalkenbrücke in einer maximalen Höhe von 158 Metern von der Eifel über das tiefe Moseltal hinweg und schließlich in den Hunsrück gelangen. Die Hochmoselbrücke kostete etwa 175 Millionen Euro.