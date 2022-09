Siegerpräsentation Gastronomiewettbewerb "Weingastgeber Mosel"

Am vergangenen Dienstag wurden Gastgeberbetriebe in verschiedenen Kategorien im Beisein von Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt geehrt. Im Blickpunkt standen der Ausschank offener und Flaschenweine sowie die Präsentation des Themas Moselwein. Träger des seit 2019 in dieser Form stattfindenden Wettbewerbs sind Weinwerbung Moselwein .e.V., die Industrie und Handelskammer Trier und Koblenz und das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel.

Die Preisträger:

Kesselstatt's Weinstube, Trier (Kategorie Gastronomie allgemein)

Weinhaus Berg, Bremm (Beherbergungsbetrieb bis 3 Sterne)

Nells Park Hotel Trier (Beherbergungsbetrieb ab 3 Sterne Superior)

Weingut/Straußenwirtschaft K.J. Thul, Thörnisch (Kat. Winzergastronomie)

Johannishof Weincafé & Gästehaus, Langsur-Mesenich (Kat. Weingut mit Gastronomie und Handel)