Manfred Langner, Intendant des Trierer Theaters, sagt:

An Trump werde ich mich erinnern, weil er zeigt, wie leicht strunzdumme, aber aufgeblasene, respektlose und bis ins Mark verlogene Populisten ihre Wähler in die Irre und in die Katastrophe führen.

Von Biden erwarte ich, dass er genau das nicht tut, sondern in seiner Amtsführung seiner Verantwortung für die Vereinigten Staaten und die Welt gerecht wird.