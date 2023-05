Die Biogasanlage des Unternehmers Harald Schneider in Heidweiler (Landkreis Bernkastel-Wittlich): In der Anlage werden nutzbarer Strom und Wärme generiert. Biorohgas wird bei einem Partnerbetrieb am Flugplatz Bitburg zu Bioerdgas veredelt, das dann in das öffentliche Erdgasnetz eingespeist wird.