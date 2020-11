Dr. Heinz-Kahn-Straße: Dr. Heinz Kahn (geboren am 13. April1922 in Hermeskeil, gestorben am 9. Februar 2014 in Polch bei Koblenz) überlebte den Holocaust und gehörte zu den Wiederbegründern der jüdischen Gemeinde Trier. Kahn war Zeuge in den Frankfurter Auschwitz-Prozessen, weil er während seiner Zeit in Auschwitz Akten vor der Vernichtung bewahrt hat. „Da die jetzige Hindenburgstraße zur Synagoge führt, würde die Umbenennung in Dr. Heinz-Kahn-Straße auch einen direkten räumlichen Bezug aufweisen“, meint der Initiator dieses Vorschlags.