Fotos Eindrücke aus der Ayurveda-Klinik in Traben-Trarbach

Weg vom Alltagsstress, hin zu sich selbst, und das mit einem gesünderen Lebensstil: Das will die Ayurveda-Klinik in Traben-Trarbach seinen Gästen vermitteln. Im Restaurant wird ayurvedische Küche serviert, dazu gibt es zahlreiche Anwendungen wie Kräuter-Dampfbäder, Waldbaden und Yoga, um den Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das lockt auch zahlreiche prominente Gäste aus aller Welt an die Mosel.