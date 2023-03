Fotos Stau und Umwege zu Stoßzeiten: So läuft’s bei der Baustelle Wasserweg/Aveler Tal/Metternichstraße

Blick auf das so genannte Moselbahngelände in Richtung Kürenzer Straße/Hauptbahnhof: Entlang des Bahndamms entsteht ein neuer Fahrrad- und Fußgängerweg, der den Hauptbahnhof besser an Trier-Nord anbinden soll. Langfristig ist dort auch eine Autotrasse geplant – der so genannte Moselbahndurchbruch.