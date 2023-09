Viele Fotos zum Durchklicken So war das Abschiedskonzert von Steff Becker am Triolago in Riol

So war das Abschiedskonzert von Steff Becker am Triolago in Riol 45 Jahre lang stand der Trierer Songschreiber, Live Musiker und Kunstmaler Steff Becker auf den Bühnen dieser Welt. Am Freitag gab der bekannte Künstler im Rahmen seiner Abschiedstour ein großes Picknickkonzert im wunderbaren Ambiente der Waldsee-Arena TRIOLAGO in Riol und bedankte sich auf diese Weise bei seinem treuen Publikum. Im Gepäck hatte Becker Eigenkompositionen mit deutschen Texten aus den Bereichen Rock-Pop, Funk, Soul und Blues.