So war das Bullenhitze Open-Air in Salmtal Das Bullenhitze Open-Air-Festival der Jugendgruppe Stierstall e.V. lockte am Wochenende tausende Rockfans nach Salmtal. Der Verein feierte in diesem Jahr sein 35-jähriges Bestehen und präsentierte neben internationalen Coverbands auch regionale Künstler auf der Festivalbühne.