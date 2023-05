Fotos So war das Nestwärme Familienfest auf dem Petrisberg

So war das Familienfest auf dem Petrisberg: Das Familienfest auf dem Trierer Petrisberg, das der Verein Nestwärme e.V. in Kooperation mit dem Volksfreund veranstaltete, zog bereits in den Mittagsstunden viele Familien mit ihren Kindern an. Den ganzen Tag über gab es Attraktionen für jung und alt. Besondere Höhepunkte waren neben der großen Kinderhüpfburg, einer Kinderschmink-Aktion und Auftritten der Tanzmäuse aus Schweich ein Lebendkicker-Turnier in Kooperation mit Bananenflanke Trier. Natürlich durften auch die TV-Leseratte Lucky und das Landal Maskottchen Bolo Bär nicht fehlen.