„Musik und Genuss“ So war das Sommerfest des MV Bombogen

So war das Sommerfest des MV Bombogen „Musik und Genuss“ war das Motto des traditionellen Sommerfestes, das der Musikverein Bombogen am Wochenende im Pfarrgarten veranstaltete. Den Auftakt machte am Samstag Abend der Musikverein Stetten aus dem Allgäu mit traditioneller Polka und Marschmusik, gefolgt von modernen Songs von den Bösen Onkelz bis zu Helene Fischer. Zu späterer Stunde folgte der Auftritt der BomboBrass. Sieben junge Musiker aus Wittlich und Umgebung, die in den letzten Jahren ihr Programm immer weiter perfektioniert haben. Neben der klassischen Blasmusik brachten sie auch moderne Songs zu Gehör. Abgerundet wurde ihr Programm mit neuen, selbstkomponierten Arrangements. Mit rund 500 Besuchern war der Pfarrgarten am ersten Abend bis auf den letzten Platz gefüllt.