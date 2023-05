Messepark So war das Streetfood-Festival in Trier

So war das Streetfood-Festival in Trier Jae (r.) und Mary (l.) aus Trier lieben mexikanisches Essen und haben Boritos mit knusprigen Nachos hier für sich entdeckt. „Alles, was ich essse, würze ich immer sehr stark und habe auch schon viele Gewürze hier für mich gefunden“, sagt Mary, die neugierig auf das ist, was das Festival zu bieten hat.