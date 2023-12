Fotos So war der Adventszauber auf der Niederburg Manderscheid

Die Burgverwaltung Manderscheid und die Manderscheider Ritterschaft verwandelten am dritten Adventssonntag die Niederburg in einen mittelalterlichen Adventszauber. Burgherr Lukas von Manderscheid lud zu kostenlosen Führungen auf der Burg ein und "Märchentante" Sonja Thöing sorgte beim Vorlesen besinnlicher Märchen für leuchtende Kinderaugen. Neben allerlei Mitmachaktionen wie in der Christbaummanufaktur sorgten Waffeln direkt vom Feuer und Glühwein für das Leibliche Wohl. (Foto: Andreas Sommer)