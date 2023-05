Fotos So war der verkaufsoffene Sonntag in Bernkastel-Kues

So war der verkaufsoffene Sonntag in Bernkastel-Kues Der verkaufsoffene Sonntag lockte unter dem Motto „Bernkastel lacht“ tausende Besucher in die pulsierende Stadt an der Mosel. Bei sonnigem Wetter machte das Einkaufen gleich doppelt soviel Spaß. Spektakulär, schräg und ganz sicher zum Lachen war auch das Rahmenprogramm der vier auf dem Marktplatz und Karlsbader Platz auftretenden Künstler. Ob Straßentheater, Musik-Clowns oder artistische Höchstleistung auf dem Trampolin, der Sonntag bot Unterhaltung für die ganze Familie. Ein besonderer Hingucker war das Duo Aramelo mit ihrer Trampolin-Show, bei der es Partner-Akrobatik mit Trampolin-Tricks verbindet.