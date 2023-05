Fotos So war die Ausbildungsmesse "Future" in Trier

So war die Ausbildungsmesse "Future" in Trier Die Ausbildungsmesse Future der Agentur für Arbeit Trier bot am Freitag und Samstag für alle Ausbildungssuchenden die Möglichkeit, umfassende Einblicke in die Berufswelt zu nehmen. Rund 109 Unternehmen aus den Bereichen Handwerk und Dienstleistung bis hin zum Einzelhandel beteiligten sich an der größten Ausbildungs- und Berufsorientierungsmesse in der Region und gaben Einblicke in die verschiedenen Berufsbilder und Bewerbungsverfahren.