Fotos So war die Erntedankfeier in Lüxem

So war die Erntedankfeier in Lüxem Beim Lüxemer Erntedankfest zogen die Kinder traditionell mit ihren Bollerwagen durch das Dorf und sammelten an den Haustüren Erntedank-Gaben wie Obst, Gemüse, Eingemachtes, Marmelade und auch Geld. Denn, im Anschluß an die gemeinsame Wort-Gottes-Feier zum Thema „Erntedank“, wurden alle Erntegaben auf dem Pfarrhof für einen wohltätigen Zweck verkauft. Die Erlöse gingen zu gleichen teilen an den Kinderschutzbund Wittlich sowie an das Projekt „Klinik-Clown“ im Wittlicher Krankenhaus. Am Einsammeln der Gaben beteiligten sich rund 40 Kinder.