Fotos So war die Jagdmesse im Kloster Springiersbach

So war die Jagdmesse im Kloster Springiersbach Die Jägermesse in Springiersbach lockte rund100 Besucher in die 1135 geweihte gotische Kirche des Klosters der Karmeliten bei Bengel. Der feierliche Gottesdienst fand zu Ehren des Schutzpatrons der Jagd, dem heiligen Hubertus statt. Die Messe wurde von der 1972 gegründeten Bläsergruppe Bengel e.V. gestaltet, dessen Repertoire aus Stücken der Jagdmusik, kirchlichen Liedern aber auch volkstümlicher Musik besteht. Heute musizieren die 12 aktiven Musikerinnen und Musiker aus Bengel nicht nur mit Fürst-Piess-Hörnern und Waldhörnern, sondern auch mit Posaunen, Trompeten und Saxophon. Zur Aufführung in der Springiersbacher Klosterkirche kam die Deutsche Messe von Franz Schubert. Im Anschluss an den Gottesdienst erfolgt eine Hundesegnung vor dem Kloster.