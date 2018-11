So wird Viez gekeltert

Die Äpfel zur Viezherstellung werden per Hand vom Boden gesammelt. Geeignete Sorten sind der Rheinische Bohnapfel, aber auch der Winter-Rambur, der Weiße oder Rote Trierer Weinapfel und der Porzenapfel. weniger

Um die Äpfel auspressen zu können, benötigt man zunächst eine Obstmühle. In ihr werden die Äpfel zerkleinert. Die Stücke kommen in eine Kelter und werden dort zusammengepresst. Übrig bleibt die sogenannte Maische. weniger

Das gefüllte Viezfass wird mit einer Gärglocke verschlossen. Diese hat die Funktion eines Ventils. Die Glocke verschließt das Fass so, dass die entstehenden Gase entweichen können ohne dass Luft einströmen kann. Ab und an muss der überquellende Gärschaum entfernt und das Fass wieder mit Most aufgefüllt werden.