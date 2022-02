In Neuerburg sind am Sonntagnachmittag rund 150 Menschen einem spontanen Appell von Daniel Hormisch aus Karlshausen gefolgt. Weil er bis Sonntagmorgen keine Veranstaltung in der Nähe gefunden hatte, um seiner Solidarität mit den Menschen in der Ukraine Ausdruck zu verleihen, startete er kurzerhand einen Appell, dem viele Menschen gefolgt sind. Ausdrücklich nicht eingeladen waren Rechtsradikale und Symbole in dieser Richtung.