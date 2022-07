Das Zylinderhaus in Bernkastel-Kues könnte auch „Nostalgie-Haus“ heißen. Denn was hier ausgestellt wird, haben viele Besucher sogar noch selbst erlebt: Über 100 Oldtimer von den 1930er bis zu den 1970er Jahren sind das Herzstück der Ausstellung in der Adolf-Kolping Straße 2. Doch das Eintauchen in die Vergangenheit beschränkt sich hier nicht auf Autos. In Nachbauten von Tante-Emma-Laden oder Dorfapotheke stehen historische Alltagsgegenstände wie Schreibmaschinen, kultige bunte Blechdosen oder Transistorradios. Geöffnet ist täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr. Sonntags nur bis 17 Uhr. Eintritt kostet 15 Euro, Kinder zwischen sechs und zwölf zahlen nur 8 Euro.

⇥FOTO: HANS-PETER LINZ