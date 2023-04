Fotos So war der Sporterlebnistag in Wittlich

Sporterlebnistag in Wittlich Beim Sporterlebnistag anlässlich des 10jährigen Jubiläums des Wittlicher Eventums konnten Besucher am Samstag Sport in seiner ganzen Vielfalt hautnah zu erleben. Anlässlich dieses Jubiläums zeigten regionale Sportvereine ihre Angebote und luden zum Mitmachen ein. Alles konnte selbst ausprobiert werden. Am Abend erhielten dann 54 Sportlerinnen und Sportler aus 15 Wittlicher Vereinen die begehrte Auszeichnung der Stadt und animierten sicher den einen oder anderen Interessierten, es ihnen nachzumachen.