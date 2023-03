Grafiken Ausstellung im Stadtarchiv Trier: Politische Karikaturen zu Vormärz und Revolution 1848

Die Zeit der Unterdrückung (“Vormärz“) endet Anfang 1848: In Frankreich wird nach einem Aufstand die Republik ausgerufen. Die Revolution schwappt nach Deutschland über, kurz werden im März 1848 selbst in konservativen Bastionen Presse- und Versammlungsfreiheit eingeführt. Bald darauf folgen Wahlen für eine gesamtdeutsche Nationalversammlung. Auch in Preußen, zu dem damals Trier gehörte, soll sich ein Parlament bilden. Der Trierer Liberale Viktor Valdenaire wird als Abgeordneter gewählt - doch dessen zeitweilige Verhaftung löst eine Debatte im neuen Berliner Abgeordnetenhaus über die Immunität von Parlamentariern aus. Im Bild: Eine damalige Zeitung aus Trier verkündet die Aufhebung der Zensur - zu sehen in der Ausstellung des Stadtarchivs.