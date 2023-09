Fotostrecke Startschuss zur Weinlese

An der Obermosel sind die ersten Trauben reif. Am Donnerstag hat im Weingut Stephan Steinmetz in Wehr an der Mosel die Lese der frühen Burgundersorte Auxerrois begonnen. Mit seinem Dutzend lokaler Erntehelfer hat der Winzer im vom Morgentau noch feuchten, aber sonnenverwöhnten Steinesberg hochreife, gesunde Trauben -ausschließlich per Hand- geerntet, mit gutem Mostgewicht und ausreichend Säure. „Eine frühe Lese, Anfang September, ist in den letzten Jahren normal geworden“, beschreibt Steinmetz die Auswirkungen des Klimawandels. Weiter geht es bald mit dem Elbling, dann folgen Grau- und Weißburgunder.