Startschuss zur Wiedereröffnung Maximier Wäldchen in Bitburg Die Menschen in Bitburg freuen sich über die smarte Parkanlage Maximiner Wäldchen. Die Stadt hat sich die Neu- und Umgestaltung rund eine Mio. Euro kosten lassen. Am Dienstag wurde das neue Fontänenfeld in Betrieb genommen. Die offizielle Eröffnung mit einem Bürgerfest ist für den 11. September geplant.