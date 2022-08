Steampunk Convention 2022 in Echternach Unter dem Motto „La transformation de la Petite Marquise“ fand am Wochenende die fünfte Ausgabe der Steampunk-Convention statt. Auf dem historischen Marktplatz der luxemburgischen Abteistadt präsentierten sich die Steam-Punker und luden die Besucher dazu ein, in das nostalgische Paralleluniversum von fantasievollen Kostümen, Dampfmaschinen, Zahnrädern und Rüschen einzutauchen.