Still Counting Die dänische Band Volbeat ist schon seit Anfang der 2000er-Jahre mit hartem Metal mit Rockabilly- bis Country-Einflüssen sehr erfolgreich unterwegs. Ihre deutsche Tribute-Band Still Counting hat am Freitagabend in Saarburg einen gefeierten Auftritt in der Stadthalle hingelegt und die Fans zum schwitzen gebracht. (TV-Foto: Dirk Tenbrock)