Streetfood-Festival Trier Kaiserthermen Beim Streetfood-Festival in den Trierer Kaiserthermen konnten sich viele tausend Besucher an drei Tagen einmal um die Welt schlemmen und an 35 Ständen zum Teil exotische und außergewöhnliche Speisen kennenlernen. Nicht fehlen dufte dabei natürlich der klassische Burger, den es hier gleich in mehreren Variationen gab. Aber auch frisch aufgebrühte Eistees erfreuten sich großer Beliebtheit. Frische und Authentizität standen bei allen kulinarischen Kreationen im Vordergrund.