Der Strohbauer grüßt wieder am Hermeskeiler Kreisverkehr: Als Vorbote des Bauern- und Handwerkermarkts am Sonntag, 9. Oktober, wirbt der Geselle mit dem freundlichen Gesicht für die nahende Großveranstaltung. Mit viel Liebe zum Detail und Muskelkraft setzen ihn die Mitarbeiter von Bauhof und Touristinfo jedes Jahr aus teils selbst gestalteten Bauteilen zusammen. Innerhalb einer Stunde entsteht so ein echtes Kunstwerk aus Stroh.