Tag zwei bei der Vor-Tour der Hoffnung: Die Benefizradler waren am Montag auf ihrem Weg durch den Kreis Trier-Saarburg unter anderem in Kell am See, Hermeskeil und Osburg zu Gast. Dort haben sie viele weitere Spenden für kranke Kinder eingesammelt und kräftig gefeiert. Auch heftiger Regen am Nachmittag hat die gute Laune der Radfahrer nicht getrübt. Ein Höhepunkt waren Fallschirmsprünge des früheren Turners Eberhard Gienger.