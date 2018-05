Tauchübung der Berufsfeuerwehr Trier

Für den Ernstfall übten Männer der Berufsfeuerwehr Trier In Trier-Zewen, Ortsteil Oberkirch die Bergung eines PKW aus der Mosel. Mit einer Kunststoffpuppe wurde die Bergung des Fahrers simuliert. Weitere Übungen waren die Montage und Demontage eines Bauzaunes unter Wasser oder Bergung eines Ankers vom Flussgrund. Die Feuerwehr übt das ganze Jahr über in verschiedenen Gewässern wie Saar und Mosel oder auch in der Riveris-Talsperre. Für den Ernstfall übten Männer der Berufsfeuerwehr Trier In Trier-Zewen, Ortsteil Oberkirch die Bergung eines PKW aus der Mosel. Mit einer Kunststoffpuppe wurde die Bergung des Fahrers simuliert. Weitere Übungen waren die Montage und Demontage eines Bauzaunes unter Wasser oder Bergung eines Ankers vom Flussgrund. Die Feuerwehr übt das ganze Jahr über in verschiedenen Gewässern wie Saar und Mosel oder auch in der Riveris-Talsperre. weniger

