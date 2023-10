Fotos Ausstellung „Tell Me More“ in Trier: Reise zu den Geschichten hinter den Bildern

Felix Schlesinger, In der Pass- und Polizeistube vor der Emigration, 1859, Öl auf Leinwand: Mit Armutsmigration verbinden wir heutzutage vor allem Menschen, die sich auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen nach Europa aufmachen. Im 19. Jahrhundert verliefen die Fluchtrouten jedoch in umgekehrter Richtung. Felix Schlesinger (1833-1910) hat dieser Zeit ein Denkmal gesetzt: In seinem großformatigen Historiengemälde beantragen Auswanderer einen Pass, um der Not in ihrer Heimat zu entfliehen. Eine typische Szene im krisengebeutelten 19. Jahrhundert – insbesondere in unserer Region.