Fotostrecke Theater Trier: Das sind die neuen Ensemblemitglieder

Florian Voigt (26 Jahre)

Ich komme aus Zürich

Meine Stationen als Schauspieler: Angefangen hat alles mit vier Jahren beim Ballettunterricht. Darauf folgten Kinderstatisterie und Kinderchor am Opernhaus Zürich, Theatergruppe am Gymnasium und Laientheater in meinem Heimatdorf, bis ich von 2016 bis 2019 mein Bachelorstudium in Physical Theater an der Accademia Teatro Dimitri und von 2019 bis 2023 meine Schauspielausbildung an der Otto Flackenberg Schule absolviert habe. Am Theater Trier starte ich jetzt in mein erstes festes Engagement.

In Trier freue ich mich auf die ganzen neuen Kolleg*innen aus sämtlichen Sparten, mein Lieblingsstück und die Karl-Marx-Ampelmännchen.